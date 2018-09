Historische scheepshelling wijkt voor nieuwe huizen

De helling in Vlissingen (foto: Gemeentearchief Vlissingen)

Waar vroeger de scheepswerf was, is inmiddels een nieuw stadsdeel verrezen; het Scheldekwartier. Dit project is na de crisis weer van de grond gekomen en er wordt volop gebouwd. De gemeente Vlissingen presenteerde vanmorgen twee nieuwbouwprojecten van in totaal zo'n 260 woningen.

Het gaat om appartementen en flats op de Kop van het Dok, zoals de plek heet. Het is de plek achter de parkeergarage en de Albert Heijn in de binnenstad.

Kop van het Dok (foto: Gemeente Vlissingen)

Dat complex met de supermarkt is toen ook al voor een deel op de scheepshelling gebouwd. Wethouder John de Jonge van Vlissingen: "We zeggen wel eens; de oude scheepshelling begint, waar nu de kassa's staan." Van het resterende deel gaat dus nu weer een stukje af. Omdat er veel oude, houten palen in de grond zitten, is dat nog niet zo makkelijk.

Wethouder John de Jonge over de scheepshelling in Vlissingen