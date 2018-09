Raad van State buigt zich over tekeningen en plattegronden van Brouwerseiland

Ingang Raad van State in Den Haag (foto: Omroep Zeeland)

Komt er nu één groot eiland aan de Brouwersdam in het Grevelingenmeer of toch dertien kleine eilandjes? De Raad van State had namelijk verschillende kaarten gezien in het bestemmingsplan. Een andere vraag was of de Actiegroep Save Our Surfspot/Brouwerseiland NEE nu een echte vereniging is - en dus een juridische partij - of toch meer een losse Facebookgroep. Verder kwam aan de orde welk deel van het projectgebied nu openbaar toegankelijk wordt en welk deel niet. En hoeveel parkeerplaatsen er komen.

Plattegronden en tekeningen

Zowel de tegenstanders van het plan als de projectontwikkelaar deden hun uiterste best om met kaarten en tekeningen duidelijk te maken hoe volgens hen de toekomstige situatie bij de Brouwersdam wordt. De kaarten waren vaak dezelfde, maar de interpretaties verschillend.

Jitske van Popering van Save Our Surfspot/Brouwerseiland NEE legde aan de hand van een zelfgemaakte maquette uit wat het plan betekent voor de surfers op het Grevelingenmeer. Er komen volgens haar minder plekken om te water te gaan en de nieuwe vakantiehuizen zullen de surfers letterlijk de wind uit de zeilen nemen.

Zelfgemaakte maquette bij de Raad van State (foto: Omroep Zeeland)

Volgens de belangenbehartiger van de overheid viel dat wel mee: "Ik ga niet ontkennen dat het voor de surfers minder optimaal wordt, maar alles afwegende blijven er voldoende locaties over voor de surfers."

Verbazing

Een lid van de Raad van State verbaasde zich over het windonderzoek dat de gemeente Schouwen-Duiveland heeft laten uitvoeren en dat concludeerde dat het windverlies mee zou vallen, niet was toegevoegd aan de stukken. De reden hiervan was, volgens een tegenstander, dat de gemeente geen vertrouwen heeft in haar eigen windonderzoek.

