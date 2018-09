Zeeuwse poes Moesje weer thuis na zes jaar en een reis van 200 kilometer

De vermiste poes Moesje werd in Duitsland teruggevonden (foto: Jens en Hannah Evers)

Inmiddels is de lapjeskat Moesje weer thuis bij haar Zeeuwse baasjes, meldt de Duitse nieuwssite RP Online, de online variant van de regionale krant Rheinische Post. Moesje was bij haar vermissing in 2012 ongeveer een jaar oud. Ze werd onlangs teruggevonden door een Duits gezin.

'Eten en drinken'

Hannah Evers vond de kat op een paar honderd meter van haar huis in Mörmter. Het dier slenterde rond over de Alleenradweg in Xanten, vlakbij Mörmter. "We namen haar mee naar huis om haar wat eten en drinken te geven", zegt ze tegen RP Online.

De kat zag er niet ziek uit, maar had blijkbaar wel last van het warme en droge weer. Eerst dacht Evers dat het dier uit de buurt kwam en na een paar dagen wel weer naar huis zou gaan, maar dat gebeurde niet. Daarom kreeg de poes een nieuwe naam: Maja. Zo noemt dochter Josephine namelijk alle katten in huize Evers.

Alle katten in huize Evers worden Maja genoemd (foto: Armin Fischer)

Toen 'Maja' een week later nog steeds geen aanstalten maakte om weg te gaan, besloot Evers om haar mee te nemen naar de dierenarts, om te kijken of ze misschien gechipt was. Dat bleek inderdaad het geval te zijn, maar het kostte wel even wat moeite om vanuit Duitsland de Nederlandse baasjes te achterhalen.

'Enorme verrassing'

Dat lukte, 'Maja' bleek Moesje te heten, uit Zeeland te komen en al zes jaar vermist te zijn. "Dat was een enorme verrassing voor ons. Zes jaar!", zegt Hannahs echtgenoot Jens Evers tegen RP Online.

Al meteen de ochtend erna kwamen de Zeeuwse baasjes naar Mörmter gereden om na zes jaar hun geliefde huisdier weer in hun armen te sluiten. "Ik denk wel dat ze hen heeft herkend. Ze was erg terughoudend en verlegen, maar ze leek hen al na een zeer korte tijd weer te vertrouwen", zegt Jens Evers.

Moesje is inmiddels weer thuis bij haar Zeeuwse baasje (foto: Omroep Zeeland)

Natuurlijk was er een beetje verdriet bij het afscheid, geeft hij toe. "Maar uiteindelijk weegt de vreugde dat Moesje is herenigd met haar echte familie zwaarder."

Troost

En de familie Evers kan ook troost putten uit een andere aangelopen straatkat, een zwarte kat met witte poten. Die bleek niet gechipt te zijn en blijft dus bij zijn nieuwe baasjes in Mörmter. En hij heeft, hoe kan het ook anders, een nieuwe naam gekregen: Maja.

Hoe Moesje in Duitsland is beland is onbekend. Die reis van 200 kilometer die Moesje is bijzonder, maar niet uniek. Ook de poes Tijger uit Zierikzee werd vorig jaar in Duitsland teruggevonden.

De in Duitsland gevonden kat Tijger uit Zierikzee (foto: Neusser Katzensuche)

Ongetwijfeld hebben beide poezen bedoeld of onbedoeld een lift gekregen. Waarschijnlijk heeft een Duitse vakantieganger vlak voor het vertrek op de terugreis de deur van caravan of camper open laten staan, waarna de dieren besloten om binnen rond te neuzen, waardoor ze per ongeluk een lange reis maakten.

Meegelift onder de motorkap

Dat dit scenario nog de meest waarschijnlijke verklaring is voor deze lange reizen van katten bleek ook in december. Toen heeft een eenogige kat per ongeluk meegelift onder de motorkap van een auto, van Schuddebeurs tot aan Hoofddorp.

