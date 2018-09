Deel dit artikel:













24 Zeeuwse voetbalclubs weten volgende tegenstander in beker

De voetbalbond KNVB heeft de loting voor de volgende ronde in het districtsbekertoernooi bekendgemaakt. De 24 Zeeuwse clubs die nog in het toernooi zitten spelen overwegend tegen elkaar. De hoogst spelende Zeeuwse club in het toernooi, hoofdklasser VC Vlissingen, gaat op bezoek bij derdeklasser Terneuzen. Daarnaast staat een aantal derby's op het programma.

De loting voor het districtsbekertoernooi is bekend (foto: Orange Pictures) Zaterdag derdeklasser 's-Heer Arendskerke krijgt bezoek van eersteklasser Kloetinge. In een Zeeuws-Vlaamse derby treffen Zaamslag en Terneuzense Boys elkaar en er staan ook twee Walcherse derby's gepland. Dat zijn VCK-Arnemuiden en Walcheren-Serooskerke. De wedstrijden worden in het weekend van 10 en 11 november gespeeld. Loting 2e ronde districtsbeker Zeeuwse clubs in district Zuid 1 's-Heer Arendskerke - Kloetinge Walcheren - Serooskerke VCK - Arnemuiden FC Dauwendaele - Bruse Boys Zaamslag - Terneuzense Boys GPC Vlissingen - SSV '65 NOAD '67 - Kruiningen RCS - Hoedekenskerke/Kwadendamme ZSC '62 - De Noormannen Halsteren (zat) - SPS Terneuzen - VC Vlissingen (zon) Meto - Clinge HVV '24 - Rood Wit W. WVV '67 - Philippine De Zeeuwse Derde Divisionisten Hoek en GOES doen niet mee aan het districtsbekertoernooi. Het is alleen voor clubs uit de hoofdklasse en lager.