Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Vrouw rijdt met scootmobiel de sloot in bij Kamperland

Bij Kamperland is een vrouw met haar scootmobiel de sloot ingereden. Dat gebeurde voor 13.00 uur op de Baas Huisweg. De vrouw is door nog onbekende reden met scootmobiel in de sloot naast die weg beland. Ze raakte daarbij gewond.

De hulpdiensten werden opgeroepen voor een persoon te water, maar eenmaal ter plekke bleek dat de vrouw zelf al uit de sloot was gekropen. De brandweerduikers hoefden dan ook niet meer ter plaatse te komen. De vrouw is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft het scootmobiel uit de sloot gehaald. Brandweer haalt scootmobiel uit de sloot bij Kamperland (foto: HV Zeeland)