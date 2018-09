Bestuurder twee keer onder invloed betrapt

Met dit apparaat wordt drugs in het speeksel getest (foto: Omroep Zeeland)

De man, met onbekende woonplaats, reed rond 23.30 uur over de Anthony Fokkerstraat in Goes toen hij door agenten aan de kant werd gezet. Tijdens het controleren van de papieren, werd bij de man ook een speekseltest afgenomen. Daaruit kwam naar voren dat de man onder invloed was van THC, een van de werkzame stoffen in cannabis.

Een GGD-arts heeft op het bureau bloedmonsters bij de man afgenomen en toen kreeg hij een rijverbod van 24 uur. Maar om 03.40 uur kwamen agenten de 34-jarige man weer tegen, nu bij de Vierwegen in Kapelle. Daarop is hij weer aan de kant gezet en meegenomen naar het bureau en heeft een GGD-arts weer een bloedmonster afgenomen.

Tegen de man is nu een proces-verbaal opgemaakt. Rijden tijdens een opgelegd rijverbod is een misdrijf. De officier van justitie moet de zaak nu beoordelen.