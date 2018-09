Vlissingen en Middelburg toch weer om de tafel voor woningafspraken

Plattegrond van de nieuwe wijk Essenvelt in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Vlissingen heeft zelfs een rechtszaak aangespannen tegen Middelburg, om de bouw van Essenvelt tegen te houden. Die rechtszaak staat nog steeds op de rol, vertelt de Vlissingse wethouder Sem Stroosnijder, maar de twee gemeenten gaan ondertussen wel met elkaar in gesprek.

Wethouder Sem Stroosnijder van de gemeente Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Aanleiding zijn de arbeidsmigranten, die de afgelopen jaren in grote getale Zeeland binnen komen. Het zijn mensen die een paar maanden komen werken in de agrarische sector of in fabrieken, maar het gaat ook om hoogopgeleide mensen die bijvoorbeeld bij Dow Benelux in Terneuzen of de windmolens op zee aan de slag gaan. Die laatste groep zal zich voor meerdere jaren of zelfs voorgoed in Zeeland vestigen.

Wethouder Sem Stroosnijder over woningenoverleg Vlissingen en Middelburg

De komst van de arbeidsmigranten plaatst de discussie over het aantal woningen dat in de provincie - specifiek: op Walcheren - mag worden gebouwd in een heel ander daglicht, zegt wethouder Stroosnijder. "Het gaat om duizenden arbeidsmigranten die er nu al zijn, en er komen er nog meer bij." Daarom gaan de twee gemeenten nu toch weer met elkaar praten.

