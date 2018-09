De eerste patiënten verhuizen naar nieuwe moeder- en kindcentrum van het ADRZ

De eerste kamer werd vergeven aan de pasgeboren Jip en zijn moeder Tamara. "Het ruikt nog helemaal nieuw en het ziet er gezellig uit", zegt Tamara. Ook de eerste indruk van vader Adriaan is goed. "Het is leuk dat we nu samen kunnen zijn met onze zoon en dat is voor ons het belangrijkste."

Kinderafdeling was niet meer van deze tijd

De samenvoeging van de afdeling verloskunde, de kraamafdeling en de kinderafdeling was een langgekoesterde wens van het ziekenhuis, maar ook van de verpleging. "Ik ben er heel blij mee. We zitten al zo'n dertig jaar op de huidige kinderafdeling en die is niet meer van deze tijd", vertelt kinderverpleegkundige Danielle Joosse. "Nu hebben alle kamers hun eigen badkamer en opklapbed zodat de vader ook kan blijven slapen."

