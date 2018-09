De Nieuwe Sluis van Terneuzen is al klaar

In Delft worden de komende maand testen gedaan met het schaalmodel (foto: Nieuwe Sluis )

Hoofddoel van de test is om te kijken of de capaciteit van het rioolsysteem voldoende is om het water te verhogen of verlagen. Daarnaast wordt ook gekeken hoelang het duurt om het water op het juiste niveau te krijgen en hoelang het duurt om een groot schip door de sluis te krijgen, oftewel te schutten.

Kloppen de papieren berekeningen?

De proeven worden voornamelijk uitgevoerd om te kijken of de berekeningen die eerder op papier zijn gemaakt, wel kloppen. Met een schaalmodel is het mogelijk om de praktijk na te bootsen. Zo wordt beter zichtbaar hoe het water straks stroomt en welke krachten daarbij vrij komen en het effect daarvan op schepen die in de sluis liggen afgemeerd.

Eind oktober moeten de proeven klaar zijn, waarna het ontwerp voor het zogenoemde nivelleersysteem van de Nieuwe Sluis definitief kan worden gemaakt.