Zeeuws-Vlamingen kunnen auto nu ook snel opladen

Met een snellader is een auto binnen 20 minuten voor 80 procent opgeladen (foto: Omroep Zeeland)

Het is de derde snellader van Zeeland. Tot nu toe kunnen elektrische auto's alleen bij twee tankstations langs de A58 snel worden opgeladen. Met een zogenoemde 'supercharger' is een auto binnen 20 minuten voor 80 procent opgeladen.

Vertier is voorwaarde bij laadpaal

Als het aan Rob Augustijn van de Agrimarkt ligt, volgen er de komende jaren veel meer laadpalen in de provincie. Nu heeft het bedrijf zo'n zeventig gewone laadpalen verspreid door heel Zeeland staan, voornamelijk bij horeca en attracties. "Mensen moeten in de tussentijd wel vertier hebben, want anders is het lang wachten voordat de auto weer is opgeladen", zegt Augustijn. "Dat we nu dus een snellader bij ons tankstation in Terneuzen plaatsen, wil niet zeggen dat al onze tankstations worden uitgerust met zo'n lader."

Het uiteindelijke doel van Agrimarkt is om in 2020 op alle toegangswegen naar Zeeland een laadpaal te plaatsen. Of dat allemaal snelladers worden, is nog niet bekend. "Een gewone laadpaal kost 5.000 euro en een snellader al snel tussen de 35.000 en 50.000 euro", zegt Augustijn.

