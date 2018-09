Van de Ven gaat voor wereldtitel, ondanks achterstand en blessure

Van de Ven (20) weet wat haar te doen staat om Fontanesi alsnog te passeren. Het winnen van een manche levert 25 punten op. De nummer twee krijgt 22 punten en degene die als derde finisht mag 20 punten bijschrijven. "Ik moet dus twee keer winnen en als Fontanesi dan een keer tweede en een keer derde wordt ben ik haar voorbij." Dat klinkt makkelijker dan het is, maar Van de Ven heeft er vertrouwen in. "Ja, zeker. Zij staat er beter voor, maar ze moet het toch nog maar doen. En als ik zo kan rijden als ik in trainingen doe, dan ben ik beter dan haar."

WK motorcross voor vrouwen

Tussenstand voor laatste wedstrijd 1. Kiara Fontanesi Italië 213 punten 2. Nancy van de Ven Nederland 205 punten 3. Larissa Papenmeier Duitsland 191 punten

(foto: Sidi Sport)

Een wereldtitel of niet. Van de Ven gaat op 8 oktober opnieuw onder het mes. Ze is nog altijd niet hersteld van de scheenbeenbreuk die ze op eerste kerstdag opliep. "Ik hield veel last en ben toen halverwege het seizoen nog een keer terug gegaan naar het ziekenhuis. Daar bleek dat de breuk in mijn scheen er gewoon nog zit. Het zit alleen aan elkaar door de pin die er in zit, maar de schroeven die daar aan vast zitten zijn los aan het gaan. Daardoor krijg ik steeds wondjes en voel ik mijn been kloppen na trainingen."

Nog één keer de pijn verbijten, alles geven en zo alsnog de wereldtitel pakken. Met dat doel reist Van de Ven af naar Italië. Vorig jaar ging ze als leider in het klassement naar de laatste Grand Prix in Frankrijk, maar door een val daar viel haar droom in duigen. Als het nu opnieuw niet lukt om wereldkampioen te worden zou dat, ondanks de vele pech die ze dit seizoen heeft gehad, een grote teleurstelling zijn voor Van de Ven. "Ik ga alleen maar voor de eerste plaats. Ik ga niet met het idee om tweede of derde te worden naar WK-wedstrijden. Zo zit ik niet in elkaar."



De eerste manche van de laatste Grand Prix wordt zaterdagmiddag gereden. Zondagmorgen staat de allerlaatste race op het programma en is bekend wie wereldkampioen is.