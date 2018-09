Voer dieren kinderboerderij niet: 'sommige dingen zijn echt giftig'

"Ik snap dat het aantrekkelijk is om de dieren eten te geven, want het zijn ontzettend lieve dieren en het is ook hartstikke leuk als ze naar je toe komen rennen", zegt Daan Overtoom van de kinderboerderij. "Maar ze krijgen van ons al heel veel eten. Daarom is het belangrijk dat ze niet de hele dag door worden gevoerd."

"Het gebeurt een keer of vijf tot zes per dag. Dat is best veel, naast hun normale dieet", legt Daan uit. Daarnaast is niet al het eten dat ze van bezoekers krijgen goed voor ze. "Gedroogd brood bij herten is bijvoorbeeld niet zo erg. Maar het nattere, versere brood dan weer wel. Want daar kunnen ze buikpijn van krijgen."

De kinderboerderij heeft liever niet meer dat bezoekers de dieren voeren (foto: Omroep Zeeland )

De maatregel van de kinderboerderij betekent niet dat de dieren helemaal niet meer mogen worden gevoerd. "Als je wil bijvoeren, vraag het ons dan eerst. Wij houden namelijk graag het overzicht hoeveel een dier per dag te eten krijgt."

Gasophoping wordt dieren fataal

Bij de cavia's en konijnen is de controle strenger. De afgelopen maand zijn er twee konijnen overleden, nadat ze eten kregen wat niet goed voor ze was. "Sommige dingen zijn echt gewoon giftig", zegt Daan. "Bieslook, uien, vers brood en aardappelen bijvoorbeeld. Dat kan een gasophoping veroorzaken en dat kunnen ze niet kwijt, en dan sterft het dier dus."

Daan snapt dat mensen de dieren toch willen voeren. En voor die mensen is er gelukkig een oplossing: "Kom even bij ons langs en overleg het even, want het is hartstikke leuk om een dier te voeren."