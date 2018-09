Zelfgemaakt verkeersbord waarschuwt voor spelende kinderen

Het waterschap was het eens met Bonte en deed zelfs een verzoek aan haar; of ze de borden zelf wilde ontwerpen. Zodoende staan er sinds vandaag drie borden in het buurtschap die door Rachel Bonte zijn ontworpen. De borden wijzen weggebruikers op spelende kinderen en vragen om alertheid.

Het bord werd vanmiddag samen met een aantal kinderen onthuld. (foto: Waterschap Scheldestromen)

Het bord is deze maand onthuld, omdat het de Zeeuwse maand van de verkeersveiligheid is. Deze maand vragen wegbeheerders extra aandacht voor verkeersveiligheid, omdat ongelukken in het verkeer jaarlijks voor veel slachtoffers zorgen.