Hoe gaan de Bevelanders wonen de komende 20 jaar?

Nieuwbouwhuis in aanbouw tussen recent gebouwde huizen in Goes (foto: Omroep Zeeland)

De bijeenkomst woensdagavond in de Stenge in Heinkenszand is bedoeld om vanaf 2019 een gezamenlijke woonvisie te krijgen in de gemeentes Borsele, Goes, Kapelle, Reimerswaal en Noord-Beveland. Inwoners, huurders, woningcorporaties, bestuurders en ontwikkelaars konden ideeën spuien. Zo'n vijftig mensen waren op de avond afgekomen.

Duidelijk werd dat de Bevelanders de komende jaren geen grote nieuwe nieuwbouwprojecten hoeven te verwachten, want door het teruglopen van het aantal inwoners zal de vraag naar nieuwe woningen afnemen. En als ze worden gebouwd, dan moet dat aangepast worden naar de behoefte die er is in een dorp of stad.

Meer woningen voor allenstaanden

Zo zijn er over tien jaar veel meer alleenstaanden, die dure grote woningen niet willen en kunnen betalen. Er moeten meer kleinere woningen komen, het liefst in het huidige woningaanbod.

Ook wordt de groep 70-plussers de komende jaren veel groter. Ouderen gaan niet meer naar een bejaardentehuis, waardoor mensen langer zelfstandig wonen. Vaak wonen ze in een huis die te groot is en aanpassing nodig heeft.

Vanavond was de eerste brainstormsessie over het onderwerp woonvisie. Begin 2019 moeten die ideeën vorm krijgen en resulteren in een gezamenlijke woonvisie voor alle gemeenten op de Bevelanden.