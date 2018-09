Zeeland wordt wakker: dieren kinderboerderij niet voeren, waarschuwingsbord en fotowedstrijd

De kinderboerderij heeft liever niet meer dat bezoekers de dieren voeren (foto: Omroep Zeeland)

Voer dieren kinderboerderij niet

Twee konijnen is het al fataal geworden en om te voorkomen dat meer dieren volgen of gezondheidsklachten krijgen, heeft de kinderboerderij in Terneuzen liever niet dat bezoekers de dieren voeren.

Het bord werd vanmiddag samen met een aantal kinderen onthuld (foto: Waterschap Scheldestromen)

Zelfontworpen verkeersbord

Rachel Bonte vond de wegen rond het buurtschap Molenhoek bij Terhole gevaarlijk voor spelende kinderen. Ze schreef een brief met het verzoek om waarschuwingsborden te plaatsen. Die mocht ze vervolgens zelf ontwerpen. Wie nu door het buurtschap rijdt, komt drie waarschuwingsborden tegen, ontworpen dor Rachel Bonte.

schilderij 'Zuidhavenpoort Zierikzee' (foto: Theo Voorzaat)

Fantasie ontmoet werkelijkheid in Zierikzee

Een fotowedstrijd aan de hand van schilderijen met gebouwen in Zierikzee. Het klinkt ingewikkeld maar wie de magisch realistische werken van beeldend kunstenaar Theo Voorzaat uit Dreischor kent, kan zich er misschien iets bij voorstellen. Het stadhuismuseum daagde fotografen uit om een locatie in Zierikzee vast te leggen die in de schilderijen van Voorzaat voorkomen.

De Oosterschelde bij Waarde (foto: Ria Overbeeke)

Het weer

Vandaag schijnt de hele dag de zon en het blijft droog. Aan zee wordt het 19 graden, in sommige delen van Zeeuws-Vlaanderen 21 graden.

