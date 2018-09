Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Fantasie ontmoet werkelijkheid in Zierikzee

Een fotowedstrijd aan de hand van schilderijen met gebouwen in Zierikzee. Het klinkt ingewikkeld maar wie de magisch realistische werken van beeldend kunstenaar Theo Voorzaat uit Dreischor kent, kan zich er misschien iets bij voorstellen. Het stadhuismuseum daagde fotografen uit om een locatie in Zierikzee vast te leggen die in de schilderijen van Voorzaat voorkomen.

In het Stadhuismuseum zijn sinds eind april zestig werken van de inmiddels 80-jarige Theo Voorzaat te zien. Veertien van die werken hebben een huis of gebouw in Zierikzee als onderwerp. Amateurfotografen hebben zich laten inspireren door het werk van Voorzaat. Winnaars Uit tientallen inzendingen zijn tenslotte drie winnaars gekozen. Lilian Reuter uit Numansdorp en Carlo van der Put en H.A van der Linden, beide uit Zierikzee. Volgens de jury maakten zij de foto's die het magisch realistische werk van Voorzaat het best weerspiegelen. De winnaars zijn samen met de schilderijen van Theo Voorzaat tot en met 4 november te zien in het Stadhuismuseum. Foto geïnspireerd op het schilderij 'vertrek uit Zierikzee' (foto: stadhuismuseum) Razendsnel toegang tot het laatste Zeeuwse nieuws, het weer, sport en live radio en tv? Download de Omroep Zeeland app voor Android of iPhone/iPad.