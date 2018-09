Hij is al de beste van Nederland, maar wordt Ike uit Biervliet ook de beste van Europa?

Ike Vermeulen met zijn coach Ronald Schroevers. (foto: Scalda)

Vermeulen uit Biervliet vertelt in het radioprogramma Zeeland wordt wakker dat hij als cad-tekenaar niets is zonder een computer: "Je ontwerpt met behulp van een tekenprogramma een machine of onderdelen. Dat teken je in 3D, zodat het echt gemaakt zou kunnen worden."

Vermeulen vertelt vanuit Boedapest over het Europees Kampioenschap cad-tekenen

De student van het Scalda neemt het deze week in Boedapest tegen acht andere deelnemers op. Iedereen krijgt dezelfde opdracht en moet die vervolgens in een 'apart hokje' uitvoeren. Gisteren was de eerste wedstrijddag, toen kregen deelnemers de opdracht om onderdelen voor een machine te ontwerpen.

Vermeulen heeft in aanloop naar het kampioenschap geen specifieke voorbereiding gehad. "Er is maar één manier om het te leren en dat is heel veel doen. Als voorbereiding op het EK heb ik zes maanden geoefend."

Morgen is het de laatste wedstrijddag, zaterdag hoort Vermeulen of hij zich de beste cad-tekenaar van Europa mag noemen.

