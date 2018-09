Terneuzenaar getekend door te jong gebruik antidepressivum

Het begint allemaal als Gerard Eggebeen zijn vader verliest als hij een puber is, vertelt zijn advocaat Ron Lensen uit Terneuzen. "Dat gebeurde in zijn bijzijn en had een enorme impact. Op advies van zijn moeder ging Gerard op een gegeven moment naar de huisarts. Die vertelde dat er net een 'wondermiddel' op de markt was gekomen voor mensen met een depressie. Dat was dus Seroxat."

Angstaanvallen en agressief gedrag

Twee weken nadat Gerard is begonnen met het slikken van het middel, krijgt hij last van angstaanvallen en agressief gedrag. "In plaats van dat men de bijwerkingen zag, werd het gebruik nog verder opgeschroefd."

Over Seroxat Seroxat is een serotonineheropnameremmer (SSRI) en behoort tot de antidepressiva. De werkzame stof in Seroxat is paroxetine. Sinds tien jaar wordt er in bijsluiters gewaarschuwd voor het risico op onder meer suïcidale gedachten bij behandeling van kinderen en adolescenten met antidepressiva.

Achteraf is komen vast te staan dat GlaxoSmithKline, de producent die het middel in Nederland op de markt bracht, wist dat Seroxat negatieve effecten op jongeren kon hebben. Volgens advocaat Ron Lensen werd die kennis bewust onder de pet gehouden.

Rechtszaak

Als Gerard Eggebeen hier achter komt, verzamelt hij al zijn moed bij elkaar en zoekt contact met letselschadebedrijf LetselVerhalen uit Terneuzen. Via hen komt hij in contact met advocaat Ron Lensen. Ze besluiten een rechtszaak aan te spannen.

De rechtbank Midden-Nederland doet in mei 2018 uitspraak en oordeelt dat GSK 'onrechtmatig gehandeld heeft door niet te waarschuwen voor ernstige bijwerkingen bij gebruik van antidepressivum door jongeren.'

Hoger beroep

Volgens advocaat Lensen een enorme overwinning voor Gerard Eggebeen. "Het hoger beroep dat GSK heeft ingediend, zien we met vertrouwen tegemoet."

Claim van dik een miljoen

Datzelfde geldt voor de schadeclaim die ingediend gaat worden. "Het leed van Gerard is niet uit te drukken in geld. Het leven is niet zo'n feestje voor Gerard. Het is een slimme man, maar zijn rechtenstudie heeft hij nooit kunnen afmaken. Ook is hij niet in staat om te werken. Als je dat allemaal bij elkaar optelt, kom je op een claim van dik een miljoen of misschien nog wel meer."