Politie vindt wietplanten in woningen Koewacht en Goes Politie vindt wietplanten in woningen Koewacht en Goes (foto: rechtenvrij)

De politie heeft gisteren in een woning in Koewacht 55 wietplanten gevonden. De 43-jarige bewoner is aangehouden.

Vier planten in Goes Een hennepteam van de politie vond de kwekerij in Koewacht. Verschillende teams van de politie Zeeland en West-Brabant zijn gisteren op pad geweest om wietkwekerijen te ruimen. Behalve de kwekerij in Koewacht, trof de politie in Zeeland vier planten aan in een woning aan de Wilgenstraat in Goes. Die planten zijn door de bewoner vernietigd.