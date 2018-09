Eis: veertig maanden cel voor vijf autobranden op Walcheren

Weer auto's in brand in Westkapelle en Domburg (foto: HVZeeland)

Verder wil de officier van justitie voor hem een meldplicht bij reclassering, controle op drugsgebruik en een gedwongen behandeling. Volgens een ingeschakelde psycholoog is er namelijk sprake van een stoornis: pyromanie.

Voor de kick

De 26-jarige man stak de verschillende auto's, samen met zijn 16-jarige vriendin, 'voor de kick' in de brand. Verder had hij aan sommige van zijn slachtoffers een hekel, die hadden volgens hem een te grote mond, zo bleek tijdens de zitting van vanmorgen. De man bekende pas zijn betrokkenheid bij de branden toen zijn vriendin dat had gedaan. Tot die tijd wilde hij niets over de branden zeggen.

De man en zijn vriendin kwamen bij de politie in beeld toen samen naar één van de branden stonden te kijken. De Westkapellenaar was al eens veroordeeld voor brandstichting, verder tankte hij vlak voor de branden benzine 'voor zijn vriendin'. Ook zijn telefoongesprekken tussen hem en zijn 16-jarige vriendin afgeluisterd.

In de nacht van 6 op 7 januari gingen in Westkapelle drie auto's in vlammen op. De auto's stonden geparkeerd aan de Nieuwe Dijkstraat, de Kerkeweg en de Molenwal. In de nacht van 3 op 4 maart waren het twee geparkeerde auto's in Domburg.

Volgens de advocaat van de verdachte is zijn cliënt verminderd toerekeningsvatbaar door zijn stoornis. De advocaat vindt daarom een straf, gelijk aan het voorarrest, voldoende. De verdachte zelf betuigde spijt en gaf tijdens de zitting aan, om aan zichzelf te willen werken.

