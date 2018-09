Zeeuwen gaan strijd aan met wereldwijde medicijnenproducent

De 32-jarige Gerard Eggebeen uit Terneuzen ondervond aan den lijve de gevolgen van die zwijgzaamheid. Hij besloot niet bij de pakken neer te gaan zitten, maar zich in te zetten voor andere jonge gebruikers met de Stichting SeroxatClaim.

Eggebeen besluit een rechtszaak aan te spannen tegen GSK en wint die. De rechter oordeelde in mei dat GSK inderdaad onrechtmatig gehandeld heeft door in het verleden niet te waarschuwen voor negatieve bijwerkingen bij gebruik door jongeren onder achttien, terwijl ze wisten dat Seroxat bij deze groep angst en agressie kan veroorzaken.

Baanbrekende uitspraak

De uitspraak is niet alleen van grote betekenis voor Gerard Eggebeen, maar ook voor anderen, zegt Judith Dingemanse uit Terneuzen, directeur van LetselVerhalen. "Je kunt dit zien als een principe-uitspraak. Ik heb samen met Gerard de Stichting SeroxatClaim opgericht. Dit is zo'n baanbrekende uitspraak, dat de weg vrij is voor een massaclaim namens slachtoffers uit heel Nederland."

Over GlaxoSmithKline



GSK is een Engels bedrijf dat zich bezighoudt met geneesmiddelen, vaccins en gezondheidsproducten voor consumenten. De farmaceut is in meer dan honderd landen actief. De winst in 2017 bedroeg ruim twee miljard pond. Het bedrijf telt bijna honderdduizend werknemers.

Gerard Eggebeen samen met belangenbehartiger Judith Dingemanse van LetselVerhalen (foto: Omroep Zeeland)

Stichting SeroxatClaim heeft al meer dan honderd reacties ontvangen sinds de start in juni. "Van slachtoffers, maar ook van wetenschappers en belangenorganisaties. We zijn zo overweldigd door alle reacties dat we de termijn dat mensen zich kunnen aanmelden hebben verlengd van 1 oktober tot januari 2019."

Unieke zaak in Nederland

Volgens Judith Dingemanse blijkt uit de reacties dat geld niet het hoofddoel is voor de meeste slachtoffers. "Ze zoeken vooral erkenning." Toch gaat het om een miljoenenclaim. "Voor Nederlandse begrippen is dit een unieke zaak. GlaxoSmithKline heeft in Amerika bijvoorbeeld al vele rechtszaken aan z'n broek gehad als het gaat om antidepressiva en het achterhouden van negatieve bijwerkingen. Maar in Nederland is het de eerste keer dat ze aangeklaagd zijn."

