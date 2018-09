Goese scoutingsleider bewerkt kinderen met brandijzer

Scoutingkamp in België (foto: Website Scouting Frans Naerebout)

Volgens RTL Nieuws drukte de 24-jarige jeugdleider van scoutingsgroep Frans Naerebout een brandijzer in het vuur, en vervolgens daarmee de letters F en N in de ruggen van de drie scouts. Het ging om een meisje en twee jongens tussen de 12 en 14 jaar. Waarom de leider hen toetakelde, is onduidelijk. Het Openbaar Ministerie denkt dat het mogelijk om een ontgroeningsritueel ging.

Na het brandmerken ging het kamp gewoon verder, de kinderen zijn niet naar een ziekenhuis gebracht. Pas aan het eind van het kamp kwam een bestuurslid langs, dat direct actie ondernam en politie en justitie heeft ingelicht. De jeugdleider is daarop op non-actief gesteld.

Reactie Scouting Nederland

De woordvoerster van Scouting Nederland weet niet wat de man heeft bezield om de kinderen te brandmerken. "We vinden het verschrikkelijk. Kinderen moeten bij ons veilig zijn", zegt zij.

De 24-jarige jeugdleider staat vandaag terecht voor de rechtbank in Middelburg.