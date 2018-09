OM: Goese scoutingsleider bewerkte kinderen met brandijzer

Volgens de advocaat van de 23-jarige man uit Goes was het een ongeluk en was er geen sprake van opzet.

Volgens RTL Nieuws drukte de 23-jarige jeugdleider van scoutingsgroep Frans Naerebout een brandijzer in het vuur, en vervolgens daarmee de letters F en N in de ruggen van de drie scouts. Het ging om een meisje en twee jongens tussen de 12 en 14 jaar.

Na het brandmerken ging het kamp gewoon verder, de kinderen zijn niet naar een ziekenhuis gebracht. Pas aan het eind van het kamp kwam een bestuurslid langs, dat direct actie ondernam en politie en justitie heeft ingelicht. De jeugdleider is vervolgens op non-actief gesteld.

Verklaring Scouting Nederland:

"Scouting vindt het verschrikkelijk wat er is gebeurd op het Scoutingkamp van de Scoutinggroep uit Goes. Het gedrag van deze leidinggevende past op geen enkele wijze binnen de uitgangspunten die Scouting Nederland hanteert. De veiligheid van onze jeugdleden is ons grootste goed. Scouting hanteert hiervoor strenge richtlijnen en protocollen, om ervoor te zorgen dat kinderen zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen.

Na de melding van de Scoutinggroep is direct het protocol grensoverschrijdend gedrag in werking getreden. De betrokken leidinggevende is op non-actief gezet. Op het moment van veroordeling wordt hij geroyeerd en kan hij nooit meer lid worden van Scouting Nederland."