Bijzonder: Goes verlaagt parkeerboetes

(foto: ANP)

De verlaging is geen bestuurlijke keuze maar een wettelijke verplichting, legt wethouder Derk Alssema (CDA) uit. De gemeente heeft sinds een tijd minder controleurs en dienst, en maakt dus minder kosten. Toch worden er evenveel boetes uitgeschreven, waardoor de opbrengst per medewerker is gestegen.

Wethouder Derk Alssema over de verlaging van de parkeerboetes in Goes

"De verhouding tussen het aantal medewerkers en de boete-opbrengst is echter aan wettelijke regels gebonden, waardoor we de boete-opbrengst nu moeten verlagen", aldus Alssema. "Inderdaad, dat hoor je niet vaak, dat boetes worden verlaagd."