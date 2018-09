Freerunners, confetti en presentaties, het nieuwe HZ gebouw in Middelburg is officieel geopend

Toch is de school al een maand open. "We wilden het goed voorbereiden en gaven medewerkers en studenten die maand om zich te settelen voordat we het open gingen stellen voor publiek", vertelt HZ-topman Adri de Buck. "Daarnaast zijn er allemaal interactieve activiteiten te doen waardoor de bezoekers kunnen kennismaken met de opleidingen. Die activiteiten moesten natuurlijk ook voorbereid worden".

800 studenten

Begin dit schooljaar trokken ruim achthonderd hbo-studenten van de opleidingen Bouwkunde, Civiele Techniek, ICT, Technische Bedrijfskunde en Watermanagement in het nieuwe pand. Ze krijgen daar nu al bijna een maand les. "In het pand in Vlissingen zaten we in de gang om aan ons project te werken. Hier zijn ruimtes waar je rustig kunt zitten", zegt Hedzer, een Spaanse student van de opleiding Watermanagement.

Burgemeester Harald Bergmann was bij de opening van het nieuwe HZ gebouw in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Door de verhuizing van een aantal technische opleidingen naar Middelburg is er meer ruimte ontstaan in het HZ-gebouw in Vlissingen. "We hebben daar al drie nieuwe open ontmoetingsplekken gecreëerd en een simulatorencentrum voor de opleiding Maritiem Officier en de bookshop heeft een nieuwe inrichting gekregen", vertelt de Buck. Bedoeling is dat dit in de toekomst verder wordt uitgebreid.

Lees ook: