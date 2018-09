Nog niet alle Zeeuwse gemeenten klaar voor aanpak verwarde personen

Samenwerking tussen politie en emergis om verwarde personen op te vangen (foto: Omroep Zeeland)

In 2016 kregen alle gemeenten van het Rijk de opdracht om per 1 oktober 2018 de aanpak van verwarde personen rond te hebben. Landelijk is geïnventariseerd of dat is gelukt. In Zeeland zijn alleen Schouwen-Duiveland en Kapelle al zover en Borsele verwacht op tijd klaar te zijn. De drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten, Middelburg, Goes en Noord-Beveland houden nog een slag om de arm. Veere en Vlissingen twijfelen of ze de streefdatum gaan halen. Reimerswaal en Tholen deden niet mee aan het onderzoek.

'Het gaat niet om de datum'

Jacco van Damme van het CZW Bureau dat de aanpak in Zeeland coördineert, zegt dat de deadline van 1 oktober minder belangrijk is dan het feit dat de gemeenten nu allemaal met het onderwerp bezig zijn. Ook zijn er volgens hem grote verschillen tussen de gemeenten. Zo kan Goes makkelijker gebruik maken van de Spoedeisende Psychiatrische Onderzoeksruimte bij Emergis, maar ligt dat voor Hulst anders omdat er niet zo'n ruimte in de buurt is.