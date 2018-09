Vrijwilligersmarkt moet jonge vrijwilligers opleveren; "maar wij hebben het al druk"

De vrijwilligersmarkt vond vanmiddag plaats in de aula van de HZ in Vlissingen (foto: Omroep Zeeland )

"Het is er nog niet van gekomen. Ik heb gewoon een baantje en ben druk met school", zegt een vrouwelijke student. "Ik had nooit tijd om vrijwilliger te zijn. Ik was gewoon druk met andere dingen", zegt een mannelijke student. "Nu heb ik wat meer tijd voor, dus waarom niet", gaat hij verder. "Ik zou wel iets met jongeren willen doen, probleemjongeren en dan wat activiteiten te doen."

Op de vrijwilligersmarkt presenteerden zo'n 25 organisaties zich die op zoek zijn naar nieuwe aanwas. De paden tussen de kraampjes in de aula van de HZ waren redelijk goed gevuld.

Luxepositie

"Wij hebben misschien een nieuwe vrijwilliger", zegt Simon Blaas van Cinema Middelburg. "Daar zijn we al heel blij mee", maar de cinema zit niet verlegen om vrijwilligers. "Het is een luxe. We hebben een trouwe groep van vijftig vrijwilligers, maar er valt er wel eens af." Dat Blaas niks te klagen heeft ligt volgens hem aan de aard van het werk: "Het is uitgaan, het is film, het is bijna geen werk om het te doen."

Over de luxe van Cinema Middelburg kan Kim Goeseije van Stichting Welzijn van de gemeente Veere niet meepraten. "Vandaag hebben we nog geen nieuwe vrijwilliger gevonden ben ik bang." Goeseije is vooral op zoek naar jongeren die plaats willen nemen in de jeugdraad van de gemeente en die willen werken in Podium Z. "We zoeken toch in ieder geval vijf nieuwe vrijwilligers."

Studiepunten én goed voor je cv

Een aula vol met potentiële nieuwe jonge vrijwilligers is dan de ideale zoekplaats. "Zou je denken he", zegt Goeseije "Maar we hebben nog niet veel jongeren uit de gemeente Veere gezien. Wel een paar dus daar hebben we onze hoop op gevestigd." Goeseije snapt dat studenten geen tijd hebben voor vrijwilligerswerk "Maar als ze bij ons komen werken, kunnen ze die uren inzetten voor hun vrije studiepunten en het staat goed op je c.v."