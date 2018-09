Meer winkelen in Veere en langer in Terneuzen op zondag

Winkelstraat Noordstraat in Terneuzen (foto: Omroep Zeeland )

In Veere was de winkelopenstelling op zondag lange tijd een heikel punt. Daar mochten tot nu alleen de winkels in Domburg, Veere, Westkapelle en Zoutelande elke zondag open. Dat is nu uitgebreid naar alle dorpen aan de kust, met uitzondering van Serooskerke. In dat dorp mogen de winkels twaalf keer per jaar hun deuren openen op zondag.

Acht uur langer open

In de gemeente Terneuzen mochten de winkels al langere tijd elke zondag open. Die verordening is nu aangepast, mede op verzoek van een ondernemer uit Axel. Hij beklaagde zich vorig jaar bij de gemeente dat hij om 18.00 uur zijn deuren moest sluiten, terwijl in de buurtgemeenten Hulst en Sluis winkeliers wel langer door mochten. Naar aanleiding van dit verzoek, besloot het college van B&W de verordening uit 2012 die nog van kracht was eens tegen het licht te houden.

Vanavond stemde de gemeenteraad in met het voorstel van het college van B&W dat de winkels op zon- en feestdagen acht uur langer open mogen dan in de oude verordening. Ze mogen voortaan vier uur eerder open, om 08.00 uur, en vier uur later dicht, om 22.00 uur.

