'Russissch schip heeft nog brandstofvoorraad van 20 dagen'

De bulkcarrier die vastligt in Terneuzen. (foto: Omroep Zeeland)

Van Ginneken vroeg zich af wat de rol van de gemeente is en wat ze gaan doen als blijkt dat deze situatie het Varenscentrum langdurig op kosten jaagt. Burgemeester Lonink legde uit dat de gemeente in principe geen rol heeft in deze situatie, omdat het om een 'internationaal territorium gaat, waarbij de kapitein bevoegd is'. De gemeente houdt de situatie wel in de gaten en heeft contact met de betrokken partijen.

De Russische bulkcarrier Kuzma Minin ligt al sinds 12 mei vast in de Massagoedhaven in Terneuzen. De rederij heeft financiële problemen en daardoor zijn haar schepen wereldwijd aan de ketting gelegd. Het overgrote deel van de Russische bemanning is al vierenhalve maand niet meer van boord geweest en de voorraad eten begon te slinken. Daarom startte het Varenscentrum in Terneuzen deze week een inzamelactie op.

Zo kon Lonink melden dat het schip nog een voorraad brandstof van 20 dagen heeft, er goed contact is met de kapitein, er nog meer organisaties eten en drinken aanbieden en dat een Poolse schuldeiser degene is die beslag op het schip heeft gelegd. "De zaak is op dit moment in behandeling bij de voorzieningenrechter in Rotterdam."

'Ik dacht eerst dat het spam was'

Ook de ambassade en het consulaat zijn ingelicht. Die laatste stuurde een mail met de boodschap dankbaar te zijn voor de hulp die op gang is gekomen voor de Russische bemanning. "Ik dacht eerst dat het spam was, dat is wel moeilijk met Russische mails", grapte burgemeester Lonink tijdens de vergadering. De burgemeester hoopt dat er op korte termijn een oplossing komt.

