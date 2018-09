'Laat je kinderen geen foto's op sociale media zetten'

Mobiele telefoon (foto: Omroep Zeeland)

De informatieavond over social media werd gehouden op het Zwin College in Oostburg. Ruim vijftig ouders van leerlingen van groep 7 en 8 van basisscholen in de gemeente Sluis waren aanwezig. Ook waren er leraren van middelbare- en lagere scholen.

Sexting, chantage en pesten

Lieve Willems is contextueel therapeut en gaf een college over hoe ouders hun kinderen kunnen beschermen tegen onderwerpen als pesten, sexting, chantage en vriendschap. Ouders werd geleerd hoe (online) vriendschappen werken bij jongeren en hoe je als ouder omgaat met een kind op social media.

Een van haar adviezen: laat jongeren nooit foto's delen via social media, omdat kinderen te vaak aan de haal gaan met foto's van anderen. Volgens haar kunnen ze nog moeilijk omgaan met sociale media, omdat de regels te onduidelijk zijn. Ook zijn kinderen nog te onervaren in communicatie waardoor dat vaak misgaat.