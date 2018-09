Zeeland wordt wakker: duikincident, meer winkelen en schip voor twintig dagen brandstof

(foto: Omroep Zeeland)

'We zijn aan de dood ontsnapt'

Een groep van ongeveer tien duikers heeft woensdag de schrik van hun leven gehad. Tijdens een duik bij de Zeelandbrug, meerde een werkschip aan en ging aan het werk. "We zijn aan de dood ontsnapt toen ze de meerpalen te water lieten", zegt Marleen van der Giesen, een van de duikers.

De bulk carrier die vastligt in Terneuzen. (foto: Omroep Zeeland)

Brandstof voor 20 dagen

Het Russische schip dat al vier maanden stil ligt in de haven van Terneuzen, heeft nog een voorraad brandstof van twintig dagen. Dat meldde burgemeester Jan Lonink vanavond tijdens de Terneuzense gemeenteraadsvergadering.

(foto: Omroep Zeeland)

Meer winkelen in Veere en langer in Terneuzen op zondag

In zowel de gemeente Veere als Terneuzen stond vanavond het winkelen op zon- en feestdagen op de agenda van de gemeenteraad. In Veere is besloten dat meer winkels op alle zondagen hun deuren mogen openen. In Terneuzen is besloten dat alle winkels acht uur langer open mogen.

Vliegenzwam in Burgh-Haamstede (foto: Laura Knol)

Het weer

Het wordt kouder dan afgelopen dagen: 16 graden. Het is overwegend droog en vooral vanmiddag schijnt de zon geregeld.

Bekijk de laatste weersverwachting op omroepzeeland.nl/weer.