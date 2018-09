Deel dit artikel:













Gewonde na botsing tussen bestelbus en personenauto

Op de kruising van de Ampereweg en de Herculesweg in Middelburg is vanochtend iemand gewond geraakt. Volgens HV Zeeland is de gewonde met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Schade aan bestelbus na botsing in Middelburg (foto: HV Zeeland) Rond 6.50 uur kwamen een bestelbus en een personenauto met elkaar in botsing. Naast de ambulance werd ook een brandweer opgeroepen om te assisteren. Het verkeer werd tijdelijk omgeleid. De twee voertuigen worden weggesleept Schade aan auto na botsing in Middelburg (foto: HV Zeeland)