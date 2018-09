'Betonproblemen kerncentrales al bijna dertig jaar bekend'

De Belgische kerncentrale Doel. (foto: Jerry Lampen/ANP)

Volgens VRT-journalist Luc Pauwels zijn er "voortdurend spanningen" tussen de Belgische ingenieurs en de Franse groep Engie die de centrales uitbaat in België. "Wat een beetje onrustwekkend is, is dat de getuige bij RTBF niet de enige is. Wij hebben ook bronnen op de kerncentrales die bevestigen dat wat Tihange betreft men al midden de jaren 90 had gezien dat er problemen waren met het beton", zegt Pauwels.

Stroomtekort

Deze winter dreigt een stroomtekort in België, omdat onder meer de Belgische kerncentrales langer stil moeten liggen door betonproblemen in de veiligheidsbunker. De laatste jaren duiken steeds meer problemen met het beton in de kerncentrales op.

Maar volgens de anonieme getuige bij RTBF - die al jaren bij Engie Electrabel werkt - zijn de problemen al veel langer bekend. "Ondanks steeds meer alarmerende rapporten werd beslist om niets te doen vanaf midden jaren 90."

'Verbaasd'

Electrabel zegt in een reactie zeer verbaasd te zijn over de verklaringen van deze anonieme getuigenissen en zegt deze sterk te weerleggen. Uit een persverklaring: "Electrabel herinnert eraan dat het elk jaar massaal investeert in haar productiepark, met jaarlijks 200 miljoen euro alleen al voor het onderhoud. De nucleaire veiligheid is de absolute prioriteit van de onderneming en haar personeel."

