Nu ook tekort aan medicijnen op Russisch schip in Terneuzen

De bulk carrier die vastligt in Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

Volgens Mol heeft de bemanning gisteren eten ontvangen waarmee ze minder dan een maand vooruit kunnen. "Het eten stond al een hele tijd klaar bij de leverancier, de kwaliteit is niet best meer." Mol is zelf op het schip geweest en denkt dat de kapitein te trots is om zelf iets te krijgen. "Het bedrijf bestaat 79 jaar en de kapitein werkt er veertig jaar. Hij wil zelf niks ontvangen, het eten moet voor de bemanning zijn."

Geen medicijnen meer

Medewerkers van het Varenscentrum zijn gisteravond met een tolk naar de bemanning geweest om te vragen wat de bemanning nodig heeft. Uit die gesprekken bleek dat medewerkers medische en psychische problemen hebben. "De medicijnen beginnen op te raken of zijn op en de medicijnenkist is ook niet meer op orde. Daardoor durven ze geen medicijnen meer te pakken."

Gijs Mol over het tekort aan medicijnen

De bemanning wil het schip niet verlaten, omdat de zeelieden dan afstand doen van hun rechten en zelf opdraaien voor de kosten van hun reis naar huis en ook geen salaris meer krijgen. Van een bemanningslid is het contract in juli afgelopen, van nog eens drie loopt het contract volgende week af. In principe kunnen ze dan naar huis, maar zeg Gijs Mol: "Ze kunnen wel van boord, mits ze een vliegticket hebben, een geldig visum en geld op zak hebben voor eten onderweg." Deze zaken worden normaal door de rederij geregeld, maar in dit geval niet. "Ze zeggen wel dat ze het regelen, maar het gebeurt niet."

Wel of geen salaris?

Over de betaling van het salaris bestaat enige onduidelijkheid volgens Mol: "De bemanning zegt dat ze betaald worden. Ze hebben me berichtjes in het Russisch laten lezen waarin staat dat er is betaald." Maar die berichtjes kan Mol niet ontcijferen. "Dat moeten we dan maar geloven, maar ik heb er mijn twijfels over, aangezien ze hun geld niet voor eigen levensonderhoud hebben gebruikt. Maar het zou kunnen dat een groot deel van het geld naar de familie in Rusland is gegaan."

Mol heeft nog geen contact gehad met de rederij van het schip, de Murmansk Shipping Company. Van leveranciers heeft Mol begrepen dat de rederij heel moeilijk te bereiken is. Wel heeft het bedrijf een interview gegeven aan een Russische krant waarin ze zeggen dat er niks aan de hand is, en dat ze in een kleine financiële crisis zitten. Het bedrijf spreekt ook tegen dat er te weinig voedsel aan boord zou zijn en dat de Russische vakbond en ITF uit hun 'nek lullen'.

