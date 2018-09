GOES moet geblesseerde Van Hecke missen in topper

Archief Klaas van Hecke (links) in duel met Renzo Hendriks van Woezik (foto: Orange Pictures)

Van Hecke werd afgelopen zondag in het duel tegen HBS na een half uur met een knieblessure naar de kant gehaald. "Hij had een trap in zijn knieholte gehad", vertelt trainer Rogier Veenstra.

Scan

"Uit een eerste scan bleek dat er wat speling op zijn binnenband zit en dat moet nader onderzocht worden". Als de blessure meevalt, is Van Hecke twee weken uitgeschakeld. "In het ergste geval zijn we hem nog veel langer kwijt", aldus Veenstra. Van Hecke wordt zondag naar alle waarschijnlijkheid in de basisopstelling vervangen door Jop Dekker.

Vertrouwen

GOES reist met vertrouwen af naar Noord-Holland. "Dit is gewoon een topper en in topduels doen wij het meestal goed", zegt Veenstra. "Dat was afgelopen seizoen ook zo tegen OSS'20, Halsteren, Gemert en Vlissingen."

Derde Divisie zondag

stand 1. Jong FC Volendam 5-13 2. GOES 5-12 3. TEC 5-12 4. ADO'20 5-11 5. UNA 5-10

Jong FC Volendam tegen GOES begint zondag om 14.30 uur en wordt gespeeld in het Kras Stadion van de club uit de Keuken Kampioen Divisie.