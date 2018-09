Opnieuw onderzoek naar verkeersproblemen Yerseke

(foto: Omroep Zeeland / FB politie)

Tot nu toe werkten de provincie en gemeente met zogenoemde deelplannen. Maar bij het uitwerken van één van die plannen, een nieuwe verbinding tussen het bedrijventerrein Olzendepolder en de Molendijk, kwamen allerlei wensen op tafel die de uitvoering veel duurder maakte dan verwacht.

Compleet plan

De provincie wil daarom een nieuw onderzoek naar een compleet plan voor de verkeersproblemen rond Yerseke. Gedeputeerde Harry van der Maas: "We willen niet alleen de Zanddijk en Molendijk veiliger maken, maar ook zorgen dat Yerseke en bedrijventerreinen in Reimerswaal goed bereikbaar zijn vanaf de A58. Daarom nemen we extra tijd om de ontsluiting van Yerseke in bredere context te bekijken en het totale plan door te rekenen."

Overigens maakt de provincie bij dit nieuwe onderzoek gebruik van de uitkomsten van een onderzoek uit 2014. Toen zijn er al vijf mogelijke tracés in kaart gebracht om Yerseke snel en veilig te ontsluiten.