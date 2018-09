Danny Vera zet nieuwe single online

Danny Vera is geboren in 1977, het Jaar van de Slang. Ook het overlijden van zijn moeder en zijn eigen bruiloft vielen in hetzelfde sterrenbeeld. Al die dingen samen inspireerden hem tot het schrijven van The Year of the Snake.

Opname in Wisseloord Studio's

De single is opgenomen in de Wisseloord Studio's door Frans Hagenaars en gemixt door Vance Powell. Op de track is ook de Amerikaanse zangeres Michelle David te horen.

Op 23 november start de nieuwe clubtour van Danny Vera met een optreden in het Paard in Den Haag. De tour eindigt in een uitverkocht Paradiso Amsterdam op 23 december.

(foto: Omroep Zeeland)