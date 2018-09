Boerin Melanie uit Hoofdplaat geeft zich bloot

De 18-jarige Reedijk is gek van het leven op de boerderij. Ze ontmoette haar vriend op het Edudelta College en nu leven ze samen bij zijn ouders op een boerenbedrijf in Hoofdplaat. Ze zorgt voor de koeien en helpt mee bij de agrarische werkzaamheden. Ze zegt dat vooral de kalveren haar hart stelen: "Het nieuwe leven dat geboren wordt vind ik prachtig."

'Meisjes-meisje'

Maar haar verhuizing naar de boerderij werd niet door iedereen in haar omgeving begrepen: "Mijn zussen snappen het niet. Waarom zou je in de modder werken of onder de mest komen te zitten." En ook andere vooroordelen ten aanzien van boerinnen storen Melanie. Daarom zag ze wel brood in deelname aan de audities voor de Boerinnenkalender 2019: "Zodat m'n 'meisjes-meisje' kant meer naar voren zou komen."

Melanie Reedijk uit Hoofdplaat staat model (foto: Omroep Zeeland)

Ze was eerst niet zeker of ze mee kon doen. Door een ongeluk met een paard kon ze niet aan de selectiedag meedoen. Blijkbaar had ze toch een goede indruk gemaakt, want ze werd alsnog uitgenodigd om één van de kandidaten te zijn. Haar fotoshoot speelt zich af in een geitenstal waar Melanie, in hotpants, roze BH en met rode rubber laarzen, omringd wordt door jonge geitjes: "Het is misschien een beetje teveel de tegenpool van het stoffige imago, maar ik vind het echt leuk om boerinnen nu eens van deze kant te zien."

Geef me een trekker en ik rij er mee weg, geef me een koe en ik werk er mee. " Melanie Reedijk, boerin en model

De foto's geven volgens haar prima weer dat er twee Melanies zijn: "Ik hou van het boerenleven. Geef me een trekker en ik rij er mee weg, geef me een koe en ik werk er mee. Maar ik vind het zeker niet erg om een keer in de spotlights te staan, lekker te make-uppen en mooie kleren aan te trekken. En ik hoor nog steeds te vaak wanneer ik een jurk aantrek voor een feestje dat boerinnen dat niet doen."

Melanie Reedijk aan het werk in de stal. (foto: Omroep Zeeland)

Derde Zeeuwse

Melanie Reedijk is de derde Zeeuwse die onze provincie vertegenwoordigd op de kalender. In 2011 was Johanna Pladdet uit Aagtekerke te bewonderen, en in 2016 stond Jacolien van Dijke uit Borssele prominent op de foto. De kalender is vanaf 5 oktober te verkrijgen.

