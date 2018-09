Provincie kan in 2019 investeren en geld overhouden

In totaal wordt 13,2 miljoen euro geïnvesteerd in projecten met als doel een aantrekkelijk woon- en werkklimaat in Zeeland. Daarnaast stelt het college voor om uit eigen middelen incidenteel vijf miljoen euro te investeren in fietspaden, autowegen en bedrijventerreinen. Plus vijf miljoen euro voor de specialisatie Engineering en Innovation van het University College Roosevelt.

Positief en solide

"We hebben de afgelopen jaren meegemaakt dat we moesten ingrijpen", zegt provinciebestuurder Jo-Annes de Bat. "We moesten bezuinigen en de kosten van de sanering van Thermphos opvangen. Maar voor komend jaar hebben we gelukkig een positieve en solide begroting. We kunnen wat geld overhouden voor de algemene reserve en investeren."

Jo-Annes de Bat over de provinciebegroting voor 2019.

Bij het aantreden van het huidige college stond de begroting al een aantal jaren onder druk. Het huidige college maakte daarom voor het jaar 2017 een begroting waarin bezuinigd werd. Om zo toch ruimte te vinden voor investeringen. Het dossier Thermphos was een forse tegenslag, maar samen met het Rijk en het havenbedrijf is daar een oplossing voor gevonden.

Reparatie

Het provinciebestuur heeft zich naar eigen zeggen ingespannen voor reparatie van de uitkering uit het provinciefonds via de andere provincies, een bijdrage van het Rijk voor de Regiodeal en een samenwerkingsovereenkomst voor Thermphos. Daarmee is het financiële perspectief voor Zeeland sinds dit jaar verbeterd.

Provinciale Staten bespreken de begroting op vrijdag 9 november 2018.