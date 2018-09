Duikers hebben geluk gehad: 'Je hoort of ziet zo'n paal niet aankomen'

Archieffoto: een duikplek bij de Zeelandbrug (foto: Deep Diver)

Desmond van Santen van de NOB spreekt over een onacceptabele situatie, waarbij duikers in gevaar zijn gebracht. "Onverwacht is woensdag een bergschip bij een van de pijlers gekomen waar veel wordt gedoken. Daar waren wij niet van op de hoogte."

Duikers zien schip niet aankomen

Ook de duikers die onder water waren, hadden niet in de gaten dat het schip boven hun hoofd aanmeerde. "Die kunnen dat schip niet zien aankomen. Blijkbaar zijn er twee palen neergelaten om dat schip te stabiliseren." Van Santen denkt dat de duikers veel geluk hebben gehad: "Je hoort of ziet zo'n paal niet aankomen, het zicht is niet best daar op het moment. Je ziet een flink gevaarte langs je neerkomen."

In dit geval werd er aangemeerd op de meest populaire duikplek van Nederland" Desmond van Santen, Nederlandse Onderwatersport Bond

Van Santen zegt dat de NOB er van alles aan doet om ervoor te zorgen dat duikers opvallen. "Wij zeggen tegen duikers dat ze een blauw-witte vlag moeten gebruiken. Vanaf een boot is dat zelfs verplicht, vanaf wal niet." Volgens Van Santen had het duidelijk moeten zijn dat er duikers in het water konden zijn. "In dit geval werd er aangemeerd op de meest populaire duikplek van Nederland. Daar staan ook grote permanente blauw-witte vlaggen, omdat er altijd wel duikers in het water zijn."

Afgelopen zomer waren er volgens Van Santen ook onduidelijkheid over werkzaamheden van de provincie bij de Zeelandbrug. "Er waren toen misverstanden wanneer er wel of niet aan de Zeelandbrug zou worden gewerkt. Dat is toen opgelost met een duikverbod."

De Provincie Zeeland betreurt dat dit incident heeft kunnen gebeuren. Het werkschip dat aanmeerde bij een pijler van de Zeelandbrug was niet van de provincie, maar van een aannemer. In de zomer heeft die aannemer in opdracht van de provincie werkzaamheden aan de Zeelandbrug uitgevoerd. De provincie onderzoekt hoe het kon gebeuren dat het schip op dat moment onaangekondigd aanmeerde.

