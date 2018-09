YSA werkt samen met Remy Cooper op 'Bonfire'

De titel van de nieuwe track doet denken aan het paard van Anky van Grunsven, maar daar heeft het niets mee te maken. Remy: "Nee, het is een relaxed deep house nummer met een soort zomers gevoel. Een nummer waarbij je je kan voorstellen dat je op het strand zit bij een vuurtje als de dag overgaat in de avond."

Over de vraag wie het nummer moest zingen, hoefde Remy niet lang na te denken: "We zitten vrij vaak met elkaar in de studio. Toen ik het haar liet horen vond ze het meteen helemaal vet. Ik maak ook dingen met andere vocalisten, maar we gaan zeker nog vaker samenwerken."

Eerder maakte YSA (Isabelle van Beek) uit Middelburg een solo-EP. De singles Happened Again en Like You hebben inmiddels ook de aandacht getrokken van landelijke radiostations.