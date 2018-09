Politiebonden: zorgen over bezetting in Zeeland

Politieagent op surveillance (foto: ANP)

Dat heeft gevolgen voor de bezetting van de politie in Zeeland, maar ook voor de agenten zelf. De Nederlandse Politiebond (NPB) schrijft in een tweet: "Met andere woorden: er zijn dus straks mogelijk gebieden met minder politiedekking en er is geen back-up (dicht bij) voor collega's tijdens incidenten."

Maarten Brink van politievakbond ACP vult aan: "De nood is al tijden hoog en het wordt alleen maar erger". De komende jaren gaan er 15.000 agenten in Nederland met pensioen en die golf is niet zo maar opgevangen, zegt Brink, die namens zijn vakbond het district Zeeland-West-Brabant onder zich heeft.

Vrije tijd inleveren

Agenten leveren nu al vrije tijd in vanwege de roosterdruk. "We zien in toenemende mate dat politiemensen van vrije weekenden terug worden gevraagd om alsnog de gaten dicht te lopen en te zorgen dat de diensten gewaarborgd blijven." Dat heeft volgens Brink weer gevolgen voor de thuissituatie van de agenten en dat het ziektepercentage stijgt. "Door de capaciteitsproblemen wordt het ontzettend moeilijk om alle auto's te blijven bemensen", legt Brink de gevolgen voor de burger uit.

Maarten Brink van vakbond ACP over capaciteit politie

In de nieuwe politie-cao is er ook aandacht voor de capaciteitsproblemen. Toch lost dat de problemen niet op volgens vakbondsman Brink. "Ik kan spreken van een opgelost probleem op het moment dat er genoeg politiemensen zijn." Nieuwe mensen moeten solliciteren en opgeleid worden waardoor het probleem niet van de ene op de andere dag kan worden opgelost.