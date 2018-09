Zeeuws-Vlamingen reizen met Wmo-vervoer straks ook naar ziekenhuizen over de grens

Taxi (foto: Omroep Zeeland)

Volgens de gemeenten wordt er op deze manier tegemoet gekomen aan de zorgen die eerder ontstonden over de nieuwe regeling. Inwoners van de gemeente Sluis kunnen in de nieuwe regeling nu ook naar ziekenhuizen in Eeklo, Brugge en Knokke-Heist. Hulstenaren reizen via het Wmo-vervoer straks ook naar het ziekenhuis in Sint Niklaas en Maria Middelares in Gent. Dat laatste ziekenhuis wordt ook aan het Wmo-vervoer in Terneuzen toegevoegd.

Wmo-vervoer is een vervoersvoorziening die vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kan worden geregeld. De voorziening is bedoeld voor burgers die vanwege een handicap, beperking of psychische aandoening niet meer zelfstandig kunnen reizen. Wmo-vervoer per regiotaxi (of deeltaxi) kan men aanvragen via het Wmo-loket van de gemeente. Bron: Zorgwijzer.nl

Eerder is al bekendgemaakt dat Zeeuws-Vlaamse gebruikers van het Wmo-vervoer tegen gereduceerd tarief kunnen reizen naar alle bestemmingen in Zeeuws-Vlaanderen, het Adrz, het Universitair Ziekenhuis in Gent, Emergis, en VISIO en Gardeslen in Goes.

Voor andere bestemmingen buiten Zeeuws-Vlaanderen betalen gebruikers 0,28 euro per kilometer. Bij een reis van meer dan dertig kilometer moet 1,43 euro per kilometer worden betaald.