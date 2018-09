The Family First is trots op nieuwe clip 'Bij Mij'

De single wordt uitgebracht door Rasskulz, Hij is bekend als rapper en heeft met Gooise Goons een eigen muzieklabel. Gayito: "Ik durf te zeggen dat dit een nieuwe kwaliteitsclip van ons is en dat we er erg trots op zijn."

Gayito en Thenselo krijgen op 'Bij Mij' hulp van Dylana en Gapy. "Dylana is een meisje uit Vlissingen. We hadden een aantal keer gehoord dat ze goed kon zingen, dus vonden we het tijd om haar mee te vragen naar de studio. Gapy heeft zelf al een clip online staan en maakt al een tijd muziek. Het is toevallig het vriendje van m'n zusje, dus vandaar dat ik muziek met hem maak en meer muziek met hem ga maken."

