Goes wil het Milaan van de Lage Landen worden

Iversen heeft zijn nieuwe collectie - een jubileumcollectie met een overzicht van de afgelopen tien jaar - nog bijna nergens laten zien. Na Amsterdam is Goes de tweede catwalk. Dat betekent vanavond veel landelijke media aandacht voor Goes Couture en dat is weer goed voor de stad, meent Tom de Koning van de stichting Goes is Goes.

Claes Iversen werd geboren in het Deense Aarhus maar kwam in 2002 naar Nederland om te studeren aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. Vanaf 2008 presenteert hij elk half jaar succesvolle collecties. Iversen staat vooral bekend om de enorme hoeveelheid handwerk in zijn ontwerpen en zijn bruidsjurken voor Nederlandse sterren zoals Ilse DeLange maar ook koningin Máxima.

Volgens De Koning heeft Goes de drie belangrijkste voorwaarden van een modestad al in huis. Mooie winkels met goede kledingmerken, veel persoonlijke aandacht voor de klant en genoeg terrasjes in de buurt voor het winkelende publiek. "Van de 50 luxe modemerken die ons land worden verkocht zijn er zeker 35 in Goes te vinden, dat zegt wel iets. Dan komen ze ook van buiten Zeeland naar de stad."

Twee jaar geleden werd Goes Couture voor het eerst gehouden en presenteerde couturier Addy van den Krommenacker zijn collectie in Goes. Vorig jaar toonden modellen het werk van Ronald Kolk in de Grote kerk.

Tijdens de modeshow van vanavond tonen behalve couturier Claes Iversen ook de Goese modezaken hun collectie.

Wethouder Loes Meeuwisse is blij met alle initiatieven om Goes als modestad weg te zetten. "Dit is wat Goes uniek maakt. Dit heeft niemand anders."

Gezellige winkels en mooiere merken

Veel dagjesmensen die willen winkelen én wat meer geld willen uitgeven aan kleding weten Goes al jaren te vinden, zoals de vriendinnen Marianne Rosema en Anita van der Laan uit Roosendaal. Zij komen speciaal voor de diversiteit aan modemerken en de gezellige winkels en terrasjes.