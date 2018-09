Rik Mol maakt track met jeugdidool Brent Carter

Rik Mol - The Blame ft. Brent Carter

De in Goes geboren Rik Mol woont in Hilversum en is trompet-solist bij het Metropole Orkest. Vorig jaar zomer verscheen ook al een track van het nieuwe album: The Resident. Naast de solo-albums met zijn karakteristieke mix van jazz, funk en pop brengt hij muziek uit als Ryan Ricks op het label Universal Music.

De Amerikaanse soulband Tower of Power bestaat sinds 1968. Grootste successen beleefde de band in de jaren zeventig met nummers als So Very Hard To Go. Begin jaren negentig stond de single Soul With A Capital "S" in de Nederlandse hitlijsten. Brent Carter was van 1994 tot 2001 lid van de band. In die zeven jaar maakte hij drie cd's. Daarna werkte hij samen met The Average White Band.