'Gemotiveerd om het laatste beetje eruit te persen'

Antwan Tolhoek tijdens Veenendaal-Veenendaal (foto: Orange Pictures)

De zwaarste wedstrijd van het jaar en het parcours ligt me

Tolhoek vormt samen met Tom Dumoulin, Steven Kruijswijk, Wout Poels, Bauke Mollema, Sam Oomen, Wilco Kelderman en Pieter Weening de Nederlandse ploeg van bondscoach Thorwald Veneberg.

Tour de France

"Ik vind het heel mooi dat ik tussen deze namen sta. Het is een bekroning voor een mooi seizoen tot nu toe, denk ik", zegt Tolhoek. Hij debuteerde dit jaar ook in de Tour de France, waar hij op de 37e plaats in het eindklassement eindigde en zesde werd in het jongerenklassement.

De wedstrijd in Innsbruck wordt waarschijnlijk een slijtageslag. "Ik ga proberen mijn beste beentje voor te zetten. Ook voor het land en voor de rest van de jongens. Want die maken gewoon kans om die wedstrijd te winnen denk ik."

Tolhoek denkt dat Nederland geen uitgesproken kopman heeft. "De ploeg is in de breedte erg sterk en daar moeten we gebruik van maken."

Johnny Hoogerland

De afgelopen dagen logeerde Tolhoek bij de uit Yerseke afkomstige Johnny Hoogerland, die een pension runt in Oostenrijk. "Johnny heeft me zo'n beetje iedere berg hier laten zien. Die bergen heb je natuurlijk wel nodig om goed te kunnen trainen. Aan de voorbereiding zal het niet liggen."

Het seizoen was lang en zwaar, maar Tolhoek heeft zin in de wedstrijd van zondag. "Het seizoen duurt nog maar drie weken, maar ik ben gemotiveerd om het laatste beetje er nog uit te persen."