Spelden en naalden herrijzen op de rotonde Poelplein in Goes

Het kunstwerk stond er amper een week toen vandalen het vernielden. De gekleurde bollen op de spelden werden beschadigd en de roestvrijstalen palen werden uit de grond getrokken. Kunstenaar Wilco Traas: "Ik vind het persoonlijk onbegrijpelijk, maar de mensen die dat doen denken misschien dat het stoer is".

Drie dagen

Het kunstwerk staat er alleen nog dit weekend vanwege het mode-evenement en daarna wordt het weggehaald. "Ik vind het niet erg dat het er zo kort staat. Ik heb ontzettend veel support gehad van vreemde mensen die me belden en het vreselijk vonden dat het was vernield. Die wilden zelfs de schade vergoeden! Dat gaf me ook de motivatie om het speldenkussen te herstellen", aldus Traas.

Ik neem de tijd niet om naar het kunstwerk te kijken, want anders ben ik zelf het kunstwerk omdat ik niet oplet."" voorbijganger

Hoewel het naaigaren op de rotonde ongeveer 1,50 meter boven de grond uitsteekt valt het sommigen helemaal niet op. "Ik neem de tijd niet om naar het kunstwerk te kijken, want anders ben ik zelf het kunstwerk omdat ik niet op het verkeer let", zegt een voorbijganger. Na het weekend wneemt Traas het kunstwerk weer mee naar zijn atelier. "Ik vind het zonde om het weg te doen, misschien willen andere musea of steden het nog tentoonstellen en dan heb ik het in ieder geval in huis", aldus Traas.

