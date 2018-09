Deel dit artikel:













Politie helpt in Tholen een verwarde man de ambulance in

De politie is vanmiddag uitgerukt voor een verwarde man in Tholen. De hulpdiensten werden rond 14.45 uur opgeroepen. De man werd in verwarde toestand aangetroffen in de Prins Bernhardstraat en is iets voor 16.30 uur meegenomen door ambulancepersoneel.

Verwarde man in Tholen (foto: HV Zeeland) Een politiewoordvoerder bevestigt dat agenten hebben geassisteerd bij het in de ambulance zetten van een verward persoon, maar wil er geen verdere uitspraken over doen. Brandweer opgeroepen Uit de meldingen valt op te maken dat ook de brandweer werd opgeroepen. Waarom is onduidelijk. De brandweerwagen is uiteindelijk niet meer ter plekke gekomen.