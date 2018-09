Hoek moet sleutelen aan defensie door blessures

Gert Jan van Leiden (foto: Orange Pictures)

"De kans is groot dat hij niet meedoet, maar we doen er wel alles aan om Gert-Jan te laten spelen", zegt Hoek-trainer Dennis de Nooijer. Als Van Leiden niet meedoet zal middenvelder Vandepitte waarschijnlijk een linie terugzakken.

Van Renterghem

De verdediging van Hoek zal er sowieso anders uitzien in vergelijking met het duel tegen Noordwijk. Zinho Chergui ontbreekt. De Belg werd tegen Noordwijk uit het veld gestuurd na zijn tweede gele kaart en is door de KNVB voor één duel geschorst. Daardoor zal Thomas van Renterghem zijn opwachting weer maken als linksback.

Ook Kim Van den Bergh is niet inzetbaar. De Belg viel in de slotfase tegen Noordwijk uit met een kneuzing aan zijn grote teen.

Derde Divisie zaterdag

stand 1. Quick Boys 5-13 2. Noordwijk 5-11 3. Harkemase Boys 5-10 4. Hoek 5-10 5. VVOG 5-9

Koploper Quick Boys speelde dit seizoen twee uitduels in de Derde Divisie en won ze allebei: Jong FC Groningen (1-2) en SteDoCo (0-2). Hoek bleef in de twee thuisduels tegen Eemdijk (3-2) en ASWH (2-1) ongeslagen.

Periodetitel

"Als we winnen van Quick Boys, doen we mee om de eerste periodetitel. Dat is niet een doel op zich, maar wel fijn", zegt De Nooijer. Aanvaller Sidy Ceesay keert terug in de wedstrijdselectie, maar begint op de bank.

Sven Mbikulu is niet inzetbaar vanwege een spierscheurtje in zijn bovenbeen. Daardoor is Mbikulu twee a drie weken uitgeschakeld.

Hoek tegen Quick Boys begint om 14.30 uur Sportpark Denoek.